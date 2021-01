Jacek Cygan na bis

Koncert nagrany został w Sali Audytoryjnej ICE Kraków bez udziału widowni z powodu pandemii. Teraz ma swoją publiczną wirtualną premierę. Nagranie powstało z okazji 70 urodzin Jacka Cygana, które świętował w ubiegłym roku.

Na otwarcie koncertu sam autor zaśpiewał „Odnawiam dusze”, piosenkę stworzoną dla „Perfectu”. A wykonawcami następnych są: Elżbieta Adamiak, Kamila Klimczak, Zofia Nowakowska, Beata Rybotycka, Alicja Wojnowska, Jerzy Filar, Marcin Januszkiewicz, Krzysztof Kwiatkowski, Mariusz Patyra, Grzegorz Skawiński, Stanisław Soyka i Jacek Wójcicki.

Autor twierdzi, że nie jest już w stanie zliczyć wszystkich swych tekstów. W koncercie znalazły się te, które są mu szczególnie bliskie, wiążą się z jego biografią lub artystycznym credo, a zarazem obrosły już własną legendą. Jak „Pokolenie” - „Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień. A nasze nie.” Czy „Łatwopalni” – „Znam ludzi z kamienia, Co będą wiecznie trwać. Znam ludzi z papieru, Co rzucają się na wiatr. A my, tak łatwopalni, Biegniemy w ogień, By mocniej żyć.”

Repertuar koncertu „Urodziny Jacka Cygana na BIS” przywołuje wiele magicznych piosenek, które kiedyś były znane w innym wykonaniu, np. „Jaka róża, taki cierń”, śpiewana kiedyś przez Edytę Geppert, a teraz intepretowana na nowo przez Kamilę Klimczak, aktorkę Teatru Bagatela.

Parę utworów przypominają kompozytorzy ich muzyki i pierwsi wykonawcy. Jerzy Filar – „Sambę Sikoreczkę”, a Stanisław Sojka – „Pilnuj oczu” .

Solistom towarzyszy Kameleon Quintet (Radosław Labahua – kierownik muzyczny, Piotr Maślanka, Jacek Subociałło, Sebastian Wypych, Łukasz Zitans) oraz kwintet smyczkowy (Paulina Burczyńska, Klaudia Marzec, Piotr Mocarski, Kinga Politowska i Anastazja Ziemkowska). A spotkanie prowadzi Magda Miśka-Jackowska.

PLAY KRAKÓW to platforma VOD stworzona przez Miasto Kraków i miejskie instytucje kultury z bogata ofertą wydarzeń: muzycznych, teatralnych, literackich.

