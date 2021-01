Zmarł Phil Spector, genialny producent muzyczny i morderca

W 1989 r. za wkład w rozwój muzyki został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. W 2003 album "Phil Spector: A Christmas Gift for You" został sklasyfikowany na 142. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu "Rolling Stone".

Phil Spector był jednym z najsłynniejszych producentów muzycznych na świecie, szczególnie aktywnym w latach 60. i 70. Współpracował m.in. z The Beatles, Johnem Lennonem, George'em Harrisonem i zespołem The Ronettes. Wyprodukował także płyty Ramones i Leonarda Cohena.

W kontekście największych zasług Spectora mówi się o popularyzacji techniki zwanej "ścianą dźwięku", stworzonej razem z Larrym Levinem i polegającej na wielokrotnym nagrywaniu instrumentów muzycznych i zwielokrotnianiu ich brzmienia. Daje to w rezultacie gęsty, mocny dźwięk - na pierwszym planie lub w tle utworu. Efektem były takie popowe klasyki, jak "Da Doo Ron Ron", "Be My Baby" czy "He's Rebel". Bruce Springsteen i Brian Wilson otwarcie powielali jego techniki nagrywania, a John Lennon nazwał go "największym producentem muzycznym wszech czasów".

W 1971 r. Spector zdobył swoją jedyną nagrodę Grammy za współpracę przy płycie George'a Harrisona "Concert In Bangladesh". Sam też został wokalistą grupy Teddy Bears, z którą wylansował hit "To Know Him Is To Love Him".