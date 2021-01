Nowy Rok pod szklaną piramidą Luwru materiały prasowe/Luwr

Paryż powitał rok 2021 dwoma koncertami, oglądanymi na całym świecie. O „Welcome to the other side” Jean-Michela Jarre’a z wirtualnej katedry Notre Dame pisaliśmy. A konkurencyjnym wydarzeniem był koncert „United at home” słynnego francuskiego DJ-a i muzyka Davida Guetty, zorganizowany we współpracy z Luwrem.