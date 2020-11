Nie żyje muzyk Uriah Heep, Ken Hensley

Muzyk zmarł w środowy wieczór z żoną Monicą u boku.

W oświadczeniu jego management napisał: „Z wielkim smutkiem ogłaszamy, że Ken Hensley, były wokalista, autor tekstów i multiinstrumentalista Uriah Heep, zmarł spokojnie 4 listopada po bardzo krótkiej chorobie."

Ma zostać poddany kremacji podczas prywatnej ceremonii w Hiszpanii, gdzie od wielu lat mieszkał z żoną.

Urodzony w Londynie Hensley dorastał w Stevenage w Hertfordshire, a następnie wraz z gitarzystą Uriah Heep, Mickiem Boxem i wokalistą Davidem Byronem, założył zespół Spice. Rok później zmienili nazwę zespołu na Uriah Heep, na cześć postaci z książki "David Copperfield" Charlesa Dickensa.

Hensley grał w zespole między 1970 a 1980 rokiem, tworząc lub współtworząc większość ich materiału. Jest odpowiedzialny za takie klasyki jak "Lady In Black", "Easy Livin’", "July Morning" i "Look At Yourself".