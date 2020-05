„Zaraza” Kazika. Hymn dla przegranego polityka

Najwyżsi dygnitarze musieli też wobec prostej podwórkowej ballady zadeklarować, czy są praktykami wolności słowa. A przecież konsekwencją premiery było też posiedzenie senackiej komisji, przesłuchanie prezes Polskiego Radia, zaangażowanej w zdjęcie piosenki Kazika z pierwszego miejsca Listy Przebojów Trójki. To zaś sprowokowało demonstrację i kolejną „recenzję” prezydenta, że „śpiewać i nadawać co chce każdy może”. Ostatnio zaś odwołanie cenzorskiego dyrektora Trójki. A nie wiemy jeszcze, jak potoczy się historia, bo piosenka Kazika spełniła rolę gromu z jasnego nieba. Podobnie jak wcześniejsze, które przyłapały na fałszywym ruchu prezydentów Wałęsę, Kwaśniewskiego i premierów Pawlaka, Oleksego, Millera.

Przegranym politykom, a w końcu wszyscy kiedyś przegrają, Kazik dedykuje najsmutniejszą piosenkę „Bohater”, która może być ich posępnym hymnem: „Czuję, że nic już tu więcej nie wskóram (…) I pogubiony jestem zbyt mocno/By ci powiedzieć, co można począć”. Dla pysznych dygnitarzy Staszewski przeznaczył też szydercze „Powiedzcie, że kochacie nas” z teledyskiem w stylu gierkowskiej dekady. Bohaterowie rodem z „Misia” oraz „Poszukiwany, poszukiwana” Barei deklarują: „Zrobimy wszystko dla was dziś/Nawet gdy sami nie chcemy/Pójdziemy dokąd każecie iść/I tak się kochać będziemy”. Ktoś w to wierzy? Łatwiej spodziewać się, jak w „Nożach i pistoletach” z motywami gitary akustycznej i latynoskimi, że „Tłum wyjdzie na ulice, gdy przyjdzie na to czas”. Rewelacyjnie na klawiszach i akordeonie zagrał Konrad Wantrych.