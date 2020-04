Nowy singiel The Rolling Stones. Seniorzy rock and rolla walczą z COVID-19

Mick Jagger: Byliśmy w studio i nagrywaliśmy nowy materiał przed blokadą, a ta piosenka, naszym zdaniem, mogła rezonować w czasach, w których żyjemy. Pracowaliśmy potem w izolacji. I oto jest nowy utwór. Mam nadzieję, że się spodoba.

Keith Richards: Ponad rok temu nagraliśmy ten utwór w Los Angeles z myślą o nowym albumie, a potem piosenka trafiła na jej wielkiego fana Micka, który zdecydował, że trzeba piosenką zająć się na serio. I oto jest „Living In The Ghost City”. Bądźcie bezpieczni!

Charlie Watts: Podobała mi się praca nad nowym utworem. Myślę, że oddaje nastrój czasu, mam nadzieję, że ludzie, którzy go posłuchają, zgodzą się ze mną.

Ronnie Wood: Dziękuję bardzo za wszystkie wiadomości z ostatnich kilku tygodni, tyle dla nas znaczą sygnały, że lubicie naszą muzykę. Mamy dla Was zupełnie nowy utwór i mamy nadzieję, że Wam się spodoba. To nawiedzona melodia: nazywa się „Living in A Ghost Town”.