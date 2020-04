Tegoroczny Open'er odwołany. "Tę rundę wirus wygrał'

"Z wielką przykrością i smutkiem informujemy, że ze względu na trwający globalny kryzys epidemiczny, w trosce o bezpieczeństwo uczestników jak i wszystkich pracujących na festiwalu, a także w obliczu decyzji administracyjnych władz, tegoroczna edycja Open'er Festival powered by Orange się nie odbędzie"- czytamy na stronie imprezy.

To pierwsze od 2002 roku lato, gdy nie odbędzie się ten największy festiwal muzyczny w Polsce.

W 2021 Open'er ma się odbyć w dniach 30 czerwca - 3 lipca.

Organizatorzy Open'era poszli śladami organizatorów innych odwołanych imprez - Pol'and'Rock Festival, festiwalu w Jarocinie, Eurowizji czy Orange Warsaw Festival.

W tym roku w Gdyni mieli wystąpić m.in. Kendrick Lamar, A$AP Rocky, Twenty One Pilots, Taylor Swift, The Cure czy The Chemical Brothers.