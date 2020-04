Od Bacha do serialu „Narcos”

Jak przystało na wybitnego artystę, Janusz Wawrowski, zaczął od Bacha. Od 30 marca przez tydzień publikował codziennie na swoich kanałach społecznościowych jedną, świeżo opracowaną część Partity E-dur. – Wybrałem ją, ponieważ składa się właśnie z siedmiu części i jest najbardziej optymistyczna.

Całość jest teraz dostępna także na You Tube, ale Janusz Wawrowski stworzył ponadto na Instagramie specjalny hashgtag: #stayhomewithviolin. – Chcę w ten sposób zachęcić młodych muzyków tak jak my wszyscy zamkniętych teraz w domach, aby budowali relacje ze swoimi skrzypcami i publikowali to, co robią – powiedział „Rz”. – Mój pomysł okazał się potrzebny, otrzymuję sporo pytań młodych ludzi także z zagranicy, więc zacząłem udzielać odpowiedzi i porad po angielsku.

W Wielkim Tygodniu Janusz Wawrowski prezentuje z kolei skrzypcowe utwory solowe nagrane dla Zamku Królewskiego. Finałem tego cyklu będzie przypomnienie koncertu, który odbył się w Zamku w 2018 roku z okazji nadania imienia skrzypcom Stradivariusa kupionym dla Polski. Na tym instrumencie gra Janusz Wawrowski.

– W tygodniu poświątecznym wraz z moją córką, tegoroczną maturzystką zaprosimy do posłuchania muzyki na dwoje skrzypiec Grażyny Bacewicz – mówi Janusz Wawrowski.– Będzie to także okazja, by internautom zwłaszcza z zagranicy przybliżyć tę kompozytorkę.