Boccelli śpiewał w imieniu milionów

Występ poprzedziły wykonane z użyciem drona zdjęcia opustoszałego Mediolanu.



Andrea Bocelli powiedział: „Tegoroczna Wielkanoc trudna w obliczu zagrożenia – pozostanie jednym z moich najdroższych wspomnień. Pomimo, iż byłem sam wyśpiewałem modlitwę w imieniu milionów. Moją wdzięczność kieruję do wszystkich, którzy umożliwili to wydarzenie, do Miasta Mediolan oraz Katedry Duomo, jak również do tych, którzy przyjęli nasze zaproszenie i połączyli się w planetarnym uścisku, a poprzez siłę wiary otrzymali błogosławieństwo niebios dające odwagę, ufność, optymizm”.



Przy akompaniamencie organisty katedralnego, Emanuele Vianelliego, artysta wykonał utwory wybrane specjalnie na wyjątkową okazję, m. in. „Ave Maria” Bacha/Gounoda oraz „Amazing Grace”.

Fundacja Andrea Bocelli zbiera środki na pomoc szpitalom w zakupie urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do ochrony personelu medycznego. Film jest dostępny na YouTube, zaś nagrania w portalach streamingowych.