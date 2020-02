Billie Eilish zaśpiewała temat nowego Bonda

Wcześniej światowa prapremiera piosenki do 25. części przygód agenta 007 “No Time To Die” była zapowiadana na galę Oscarów. Wtedy jednak wokalistka przypomniała zmarłych artystów, wykonując Yestarday The Beatles. Dopiero w Londynie zaśpiewa bondowską piosenkę, która idealnie wpisuje się w konwencję filmu, zarówno tekstem, jak muzycznie.



Za produkcję „No Time To Die” odpowiadają brat wokalistki – FINNEAS oraz Stephen Lipson, partię orkiestry zaaranżowali Hans Zimmer i Matt Dunkley, a na gitarze gra Johnny Marr. 18-letnia wokalistka jest najmłodszym wykonawcą oraz autorem piosenki do Bonda.

Michael G. Wilson oraz Barbara Broccoli, w oficjalnym oświadczeniu napisali: „Utwór został wspaniale dopasowany do emocjonalnej historii, którą chcemy przekazać w filmie”.

Eilish skomentowała natomiast: To wszystko wydaje się szalone. Napisanie głównej piosenki do filmu, który jest częścią tak legendarnej serii, to prawdziwy zaszczyt. James Bond jest najbardziej „cool franszyzą” na świecie. Wciąż jestem w szoku.