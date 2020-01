Cieszanów Rock Festival adoptował koalę

Ekipa CRF w pierwszym noworocznym poście na Facebooku zadeklarowała, że ekologia to jeden z priorytetów kolejnych edycji festiwalu. Na początek organizatorzy największej imprezy muzycznej na Podkarpaciu wsparli finansowo szpital dla zwierząt zajmujący się leczeniem ofiar wielkich pożarów w Australii. Cieszanów Rock Festiwal adoptował poparzoną koalę o imieniu Hockey Luna, która obecnie rezyduje w Szpitalu dla koali w Port Macquarie w Australii.

- Cieszymy się, że możemy pomagać i przekazywać dalej pozytywną energię skumulowaną wokół naszego festiwalu. Gdyby przynajmniej połowa naszych followersów wpłaciła mały datek na rzecz ofiar australijskich pożarów, moglibyśmy uratować nawet 15 000 tysięcy zwierząt! Te liczby dają do myślenia. Liczymy, że nasza mała festiwalowiczka Hockey Luna szybko wróci do zdrowia i ostatecznie trafi do bezpiecznego miejsca. Ta adopcja to z naszej strony symboliczny gest i dowód na to, że bierzemy sobie do serca nasze noworoczne postanowienie czyli „więcej ekologii na CRF!” - mówi Artur Tylmanowski.

Pomoc poprzez wirtualną adopcję zyskuje na popularności i zatacza coraz szersze kręgi. Poszkodowanego koalę „przygarnęli” m.in. Tomasz Organek z zespołem i Daria Zawiałow. Podkarpacki CRF jest jednym z pierwszych festiwali, które zdecydowały się na taki krok.

Wkrótce dowiemy się co jeszcze planują organizatorzy cieszanowskiej imprezy. Na przełomie stycznia i lutego mają pojawić się informacje o pierwszych artystach nadchodzącej edycji i nowych strefach aktywności. W tym roku Cieszanów Rock Festiwal odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia.