Guns N' Roses wracają do Polski

Zespół Guns N' Roses, który w 2016 roku poinformował o swoim historycznym powrocie, ogłosił teraz daty koncertów w 2020 roku. Rozpoczęta 20 maja w Lizbonie trasa, przeniesie się później do innych europejskich miast. Guns N' Roses odwiedzą Hiszpanię, Niemcy, Wielką Brytanię, Szwecję, Austrię, Włochy, Szwajcarię, Polskę, Czechy i Holandię. Następnie muzycy udadzą się do Dublina, gdzie 27 czerwca zagrają w Marlay Park. W Polsce zespół zagra 17 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.

Legendarna grupa odwiedziła Polskę już wcześniej w 2006 roku Warszawie, 2012 roku w Rybniku, 2017 roku w Gdańsku oraz 2018 roku w Chorzowie.



Jako pierwsi, za pośrednictwem konta członkowskiego, dostęp do biletów będą mieli członkowie Fan Club Nightrain. Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w środę, 18 grudnia o godzinie 10.00 na stronie www.LiveNation.pl oraz www.Ticketmaster.pl.



Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpocznie się 16 grudnia o godzinie 10.00 i potrwa do 18 grudnia do 9.00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się natomiast 17 grudnia o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do 18 grudnia do 10.00.