Wielkie gwiazdy jazzu w Polsce

- Mamy w programie ciekawe, międzynarodowe projekty polskich jazzmanów, co wyróżnia Jazz Jamboree na tle innych festiwali – powiedział „Rzeczpospolitej” Mariusz Adamiak, organizator i szef JJ. - Zostały przygotowane przez samych muzyków z ich inicjatywy, jako organizatorzy nic nie sugerowaliśmy. W programie będą oczywiście gwiazdy, największe w niedzielę, kiedy wystąpią zespoły gitarzysty Johna McLaughlina i skrzypka Jeana Luca Ponty’ego z programem „The Atlantic Years”. Będą też Brytyjczycy, m.in. zespół Get The Blessing, którego sekcja rytmiczna wywodzi się z popularnego zespołu Portishead.