Elton John: Nie jestem głupim, kolonialnym Anglikiem

Elton John oświadczył, że wstydzi się Wielkiej Brytanii i jest "znużony brexitem" - informuje "The Independent".

Elton John powiedział podczas koncertu w Weronie, że czuje się "Europejczykiem", a następnie zaatakował brytyjskich parlamentarzystów.

- Jestem śmiertelnie znudzony politykami, w szczególności brytyjskimi politykami - powiedział przed wykonaniem piosenki "Believe".

Następnie dodał, że "jest śmiertelnie znudzony brexitem". - Jestem Europejczykiem. Nie jestem głupim, kolonialnym, imperialistycznym angielskim idiotą - mówił.

- Jestem zawstydzony moim krajem, z powodu tego, co się stało. To rozdarło nasze społeczeństwo - dodał piosenkarz nawiązując do brexitu.

Elton John jest obecnie w trakcie trasy koncertowej we Włoszech, która jest elementem jego pożegnania się z występami scenicznymi.