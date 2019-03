Nie żyje Scott Walker, wokalista The Walker Brothers

Jak podaje Onet, w wieku 76 lat zmarł Scott Walker, amerykański wokalista i lider grupy popowej The Walker Brothers.

Jak pisze Onet, informację o śmieci Scotta Walkera podała wytwórnia 4AD, z którą był związany. „Przez ponad pół wieku geniusz człowieka urodzonego jako Noel Scott Engel wzbogacała życia tysięcy ludzi, najpierw jako członka the Walker Brothers, następnie jako artysty solowego i producenta" - czytamy w oświadczeniu, w którym poinformowano o śmierci Scotta Walkera.

Poniżej dalsza część artykułu

Thom Yorke, wokalista zespołu Radiohead napisał w mediach społecznościowych, że Walker był źródłem inspiracji dla całego zespołu. "Pokazał mi jak można używać głosu i słów" - zaznaczył Yorke. Producent Nigel Godrich dodał także, że Walker był "prawdziwie niezwykłym artystą. „Pamiętam, że minąłem go na ulicy, gdy jechałem na rowerze na pierwszą sesję nagraniową do OK Computer, a gdy przyjechał do studia, Thom Yorke trzymał egzemplarz albumu "Scott 4”..." - podkreślił.

Scott Walker popularność zdobył jako lider popowej grupy The Walker Brothers. W połowie lat 60. piosenki "Make it Easy on Yourself" i "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore" podbijały brytyjskie listy przebojów. W roku 1967 zespół rozpadł się ze względu na różnice artystyczne między muzykami. Walker rozpoczął później solową karierę.

Walker odrzucił popowe melodie na rzecz muzyki eksperymentalnej, industrialnej i alternatywnej. Ostatnio pracował z Natalie Portman przy muzyce do filmu "Vox Lux".