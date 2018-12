Supergrupa lidera Tool pierwszy raz w Polsce

A Perfect Circle wystąpią w sobotę w krakowskiej Tauron Arenie.

Grupa, której wokalistą jest charyzmatyczny Maynard James Keenan (Tool), w skład której wchodzą byli muzycy i współpracownicy takich zespołów jak Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Guns N’ Roses, wystąpi 15 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Będzie to koncert promujący najnowszą płytę A Perfect Circle, pierwszą wydaną po 15 latach, "Eat the Elephant".

W roli gościa specjalnego A Perfect Circle wystąpi charyzmatyczna wokalista Chelsea Wolfe, która promuje najnowszy, świetnie przyjęty na świecie, album „Hiss Spun”.

