Współpracownik Eda Sheerana wykorzystał go do oszustwa?

Wikipedia Commons, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0), Drew de F Fawkes

Mężczyzna promujący Eda Sheerana został pozwany przez sprzedawcę biletów Viagogo za rzekome oszustwo.

Viagogo twierdzi, że firma Stuarta Galbraitha, Kilimanjaro Live, "zagarnęła miliony funtów z podwójnej sprzedaży biletów”, oszukując fanów Eda Sheerana.

Poniżej dalsza część artykułu

Kilimanjaro Live miało założyć fałszywe stoiska Viagogo podczas trasy Sheerana w 2017 roku. Firma twierdzi, że anulowano autentyczne bilety i zachęcano fanów do zakupu nowych.

Czytaj także: Czego wymagał Ed Sheeran przed koncertami w Polsce?

Sam Ed Sheeran wielokrotnie krytykował strony internetowe, które przyciągają tysiące fanów, aby odsprzedać bilety powyżej wartości nominalnej.

Viagogo twierdzi, że "konfiskując autentyczne bilety" i zmuszając fanów do kupowania nowych, Galbraithowi „każdy klient płacił dwa razy". "Oszukańczo schowano miliony funtów, podwójnie płacono za te same miejsca" - podkreśla Viagogo.

W swoim pozwie Viagogo zaznacza, że doszło do poważniejszego sporu z Galbraithem. Podkreślono, że "do niedawna” Galbraith regularnie wykorzystywał Viagogo do "sprzedaży tysięcy biletów na różne wydarzenia, prawdopodobnie bez wiedzy artystów”.

W sporze Galbraith miał wykorzystywać swoich artystów, takich jak Ed Sheeran i Red Hot Chili Peppers, aby wywierać presję na spółce.

Viagogo poinformowało również, że ma fotograficzne i filmowe dowody na poparcie swoich twierdzeń.

Stuart Galbraith nie skomentował oskarżeń.