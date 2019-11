Dieta pudełkowa staje się modna

Polki mają coraz mniej czasu na gotowanie. By ułatwić sobie życie, wybierają gotowe dania. Nie zawsze zdrowe.

Z braku wolnego czasu coraz częściej Polacy sięgają po dania gotowe. – Przed zakupem warto przeczytać ich skład, by sprawdzić, co dokładnie zawierają – radzą dietetycy. Poniżej dalsza część artykułu

Jak wynika z tegorocznego, raportu TOP CDR, ponad 60 proc. Polaków pracuje po godzinach. Prawie 16 proc. ankietowanych deklaruje, że codziennie po pracy odbiera służbowe mejle (co czwarty robi to kilka razy w tygodniu), telefony lub korzysta z firmowego komunikatora i mediów społecznościowych.

Z kolei z badań CBOS wynika, że aż 19 proc. respondentów odczuwa całkowity brak czasu wolnego w tygodniu, a 67 proc. czuje się przeciążonych obowiązkami zawodowymi.

Czas na gotowanie Nic więc dziwnego, że wiele osób przeznacza w dni robocze mniej czasu na codzienne obowiązki, w tym gotowanie. I zamiast spędzać popołudnia nad garnkami, często wybiera zamienniki niektórych dań – kupując je gotowe w sklepie.

A oferta dań gotowych jest ogromna. Coraz częściej na sklepowych półkach można znaleźć również dania dietetyczne, np. zupy kremy, sałatki, miksy sałat, muesli, kubki warzyw z humusem czy fit desery.

– Jest to na pewno wygodne rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu na zakupy i gotowanie. Ale trzeba być bardzo uważnym i dokładnie analizować skład kupowanego dania, ponieważ przeważająca część rynku dań gotowych to przecież zupy w proszku, dania mączne i w słoikach, w których znajdziemy kopalnię niezdrowych dodatków do żywności – mówi dietetyk Anna Sajdakowska z firmy Metamorfoza Poradnia Dietetyczna.

Jej zdaniem z dań gotowych lepiej korzystać w ekstremalnych sytuacjach, np. w czasie wyjazdów, delegacji, w momentach kiedy nie mamy możliwości samodzielnie przygotować posiłku.

Jak mówi dietetyczka, większość osób pojawiających się w jej gabinecie, kupując gotową żywność, zwraca uwagę na jak najszybszy czas i wygodę przygotowania dania, cenę i smak, a mniejsze znaczenie ma dla nich wartość odżywcza i termin przydatności do spożycia. A to powinny być kluczowe.

Zdaniem dr. Michała Sutkowskiego, rzecznika prasowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, w codziennych posiłkach ważne jest ich zbilansowanie: ilość kalorii, węglowodanów, białka, tłuszczów, błonnika, witamin. Powinny być one odpowiednio wyliczone do wieku, płci, aktywności fizycznej czy charakteru pracy.

– Ważne jest, byśmy odżywiali się w sposób racjonalny, bo zbyt gęsta energetycznie dieta prowadzi do wielu chorób. Może się łączyć z nadwagą i otyłością, chorobami przewodu pokarmowego, zwyrodnieniami, cukrzycą typu drugiego i wieloma innymi – podkreśla dr Sutkowski.

Edukacja to podstawa Wprowadzając do swojej diety dania gotowe – jak radzi dietetyczka – warto wybierać produkty o jak najkrótszym i najprostszym składzie, adekwatnym do tego, z czego danie powinno się składać.

Niektórzy bardziej świadomi producenci takich dań patrzą długofalowo, a nie tylko na bieżący zysk. Robią więc wszystko, by ich produkty były nie tylko smaczne i szybkie, ale też zdrowe, a opakowanie przyjazne dla środowiska.

– Obecnie technologia utrwalania również się zmieniła i możemy robić produkty zdrowsze pozbawione sztucznych dodatków i konserwantów, zbilansowane), bardziej funkcjonalne i po prostu lepsze – mówi jeden z takich producentów.

– Lepiej wybierać żywność liofilizowaną, ponieważ przy tej metodzie produkcji występują bardzo małe straty wartości odżywczych w porównaniu z procesem suszenia czy sterylizacji – tłumaczy Anna Sajdakowska.

Radzi też, by unikać w daniach gotowych szkodliwych dodatków do żywności – przede wszystkim: E21 (glutaminianu sodu – nadmierne spożycie może prowadzić m.in. do zmian neurodegeneracyjnych), zagęstników, sztucznych aromatów, barwników i oleju palmowego.

– Aby zapewnić organizmowi odpowiedni rozwój i zdrowie, a co za tym idzie niezbędne składniki pokarmowe oraz energię, należy pokrywać całodzienne zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze. A o to ciężko, wybierając dania gotowe o złym składzie – tłumaczy Sajdakowska. – Wygodna żywność ma obniżoną zawartość witamin, składników mineralnych i ich biodostępność. Przy częstym wyborze i spożyciu takiej żywności może wystąpić ryzyko zatrucia nie tylko azotanami i pestycydami, ale także przedawkowania substancji dodatkowych.

Bardziej świadomi producenci chcą też edukować konsumentów, by wiedzieli, co jedzą. A to jest o tyle łatwiejsze, że panuje powszechna moda na kuchnię i gotowanie.