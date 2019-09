Zmiana stylu życia może zmniejszyć objawy choroby

Narkolepsja to choroba rzadka. Rozpoczyna się najczęściej u nastolatków, ale zachorować można w każdym wieku. To choroba neurologiczna, polegająca na utracie komórek nerwowych produkujących białko zwane hipokretyną lub oreksyną. Dominującym objawem narkolepsji jest nadmierna senność w ciągu dnia, występująca napadowo, często prowadząca do niekontrolowanych zaśnięć.

