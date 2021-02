WHO ogłosiła, że w Salwadorze nie ma już malarii

Jak czytamy na stronie WHO to efekt trwającej ponad 50 lat walki władz Salwadoru z chorobą w kraju, w którym istnieją sprzyjające warunki do jej szerzenia się.

- Państwa takie jak Salwador są żywym dowodem i inspiracją, że możemy marzyć o przyszłości wolnej od malarii - oświadczył dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

WHO uznaje kraj za wolny od malarii po dostarczeniu dowodów, że w jego granicach nie doszło do transmisji tej choroby przez trzy lata.

Między 1990 a 2010 rokiem liczba zachorowań na malarię spadła z 9 tysięcy do 26 rocznie. Od 2017 roku w Salwadorze nie doszło do lokalnej transmisji choroby.