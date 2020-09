"The Economist": Na południowej półkuli niemal zniknęła grypa

W tym roku tylko 0,4 proc. mieszkańców Australii i Nowej Zelandii monitorowanych przez rząd pod kątem symptomów wskazujących na przechodzenie grypy (kaszel, gorączka) wskazywało, że odczuwa takie symptomy - to spadek o 80 proc. w stosunku do poprzedniego roku - pisze "The Economist".

W artykule tygodnika czytamy, że przyczyną spadku liczby zakażeń grypą są reżimy kwarantanny wprowadzane w krajach półkuli południowej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, które powstrzymały rozprzestrzenianie się zarówno koronawirusa, jak i wirusa grypy.

Od 1952 roku WHO monitoruje rozprzestrzenianie się grypy w państwach członkowskich. W pierwszych dwóch tygodniach sierpnia WHO przeprowadziło blisko 200 tysięcy testów na grypę - i, jak się okazało, tylko 46 dało wynik pozytywny. W poprzednich latach liczba ta oscylowała wokół 3500.