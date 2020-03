Pogoda nie pomoże zwalczyć koronawirusa

Dr Stuart Weston z University of Maryland School of Medicine, gdzie prowadzone są badania na koronawirusem, nie wyklucza jednak, że SARS-CoV-2 rzeczywiście okaże się patogenem sezonowym. Jeżeli tak nie będzie, to staniemy wobec ogromnego problemu, co robić dalej. Obecnie mamy 121,5 tys. przypadków zachorowań w 88 krajach. Z tego 50 184 osoby nadal są zarażone. Aż 11 proc. z nich jest w stanie poważnym lub krytycznym.

Amerykańscy epidemiolodzy przewidują, że liczba chorych będzie się podwajać co sześć tygodni. Oznacza to, że do końca kwietnia w USA będzie 1 mln zachorowań. Przyjmując to tempo ekspansji, to do 7 maja będzie 2 mln chorych, 4 mln do 13 maja i tak dalej.