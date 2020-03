Globalny wyścig po szczepionkę. Trump chciał ją przejąć?

I to właśnie przy okazji tego spotkania, jak podał „Welt am Sonntag”, pojawiła się propozycja przeniesienia badań do USA i zachowania ich ewentualnych pozytywnych wyników na wyłączność dla tego kraju. Oficjalnie strona amerykańska zaprzeczyła rewelacjom. Ale faktem jest, że tydzień po wizycie w Waszyngtonie Menichella (notabene jest to obywatel amerykański) odszedł z CurVac, a jego miejsce zajął założyciel firmy Ingmar Hoerr. W sprawie CureVac miał się spotykać niemiecki rząd, a temat pojawił się nawet podobno w telekonferencji G7, czyli liderów najpotężniejszych gospodarek świata, w której brał udział Donald Trump, a w imieniu UE – przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.