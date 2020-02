Można jeść leśne grzyby bezpiecznie

Jak informują internauci, w lasach wielu regionów Polski pojawiły się grzyby. Zbieracze donoszą o bogatych zbiorach uszaka bzowego, boczniaka ostrygowatego i płomiennicy zimowej, ale też kurek, gąsek, a nawet prawdziwków. I jak trzy pierwsze gatunki są w naszym klimacie czymś normalnym o tej porze roku, tak pozostałe już nie. Jak donosi Dziennik Łódzki w dobrych miejscach można zebrać nawet kilogram grzybów w pół godziny, a wszystko to dzięki wyjątkowo ciepłej zimie. Ponieważ wysokie temperatury utrzymują się, za chwilę w lasach mogą pojawić się wszystkie letnie gatunki grzybów w tym te, które mają skłonność do wysyłania na tamten świat.

Każdego roku tysiące ludzi wymaga pilnej pomocy medycznej po spożyciu grzybów, a ponad 100 osób jadło je ostatni raz. Główną przyczyną zatruć w tym drugim przypadku jest substancja o nazwie amanityna, którą możemy znaleźć w na przykład muchomorze sromotnikowym czy muchomorze jadowitym. Gdy zdarzy nam się zjeść amanitynę pierwsze objawy zauważymy po 10-11 godzinach. Będą to bóle brzucha, mdłości, wymioty i biegunka, później wystąpi znaczne obniżenie ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, odwodnienie i wstrząs. Po dwóch dniach powinniśmy poczuć się lepiej, ale to pozorne. Za moment dadzą o sobie znać objawy uszkodzenia wątroby. Jeśli dawka toksyny była duża, po 4 do 7 dni będziemy martwi w wyniku jej niewydolności.