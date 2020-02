Naukowcy szukają odpowiedzi w mózgach martwych sportowców

Wśród tych, którzy mają nadzieję, że badania pomogą, znajduje się 58-letni Leonard Marshall, zawodnik New York Giants w latach 1983-1992.

Marshall w 1990 roku zderzył się z zawodnikiem San Francisco 49ers Joe Montaną. Rywal nie wrócił do gry przez dwa lata, Marshall również został ciężko ranny.

W rozmowie z agencją Reutersa Marshall powiedział, że po zderzeniu "nie pamięta, żeby kiedykolwiek wstał z ziemi".

Po zakończeniu kariery Marshall ma wahania nastroju i problemy z pamięcią. - Jechałem kilka kilometrów do sklepu spożywczego. Nie miałem pojęcia, po co tam jechałem - mówi.

Przeciwnicy dr McKee twierdzą, że próbuje ona zniszczyć futbol amerykański. Badaczka odpowiada, że chce ratować zawodników. - Widzieć, jak przychodzą tę chorobą. Widzieć, jak ich życie się skraca i jak upadają w tak młodym wieku. To jest to, co naprawdę mnie dobija. I to właśnie chcę zatrzymać - tłumaczy.

McKee powiedział, że do powtarzających się ofiar urazów głowy należą "hokeiści, futboliści, rugbiści, weterani wojskowi, jak również ofiary przemocy domowej".

Objawy choroby mogą zaczynać się od bólów głowy i utraty koncentracji, a następnie przechodzą do depresji, huśtawek nastroju i utraty pamięci krótkotrwałej. Inne objawy to problemy ze wzrokiem, agresja, impulsywność, skłonności samobójcze i demencja.