Paracetamol wyleczy kaca, a komórki macierzyste autyzm?

O leczeniu komórkami macierzystymi i złudnej nadziei, jaką dają bliskim ciężko chorych autorzy niesprawdzonych terapii, mówił prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, hematoonkolog, wieloletni konsultant krajowy.

- Komórki macierzyste mogą posłużyć do tego, by wytworzyć narząd, którego regeneracja jest w jakiś sposób upośledzona. Największe zastosowanie komórek macierzystych to zastosowanie krwiotwórcze, w przeszczepach szpiku. Wszelkie inne zastosowania są mniej lub bardziej badawcze – wyjaśniał prof. Jędrzejczak. Wypowiedział się także na temat bankowania krwi pępowinowej. – Szanse zastosowania zbankowanych komórek krwi pępowinowej nie są całkowicie wykluczone, ale są bliskie zera – tłumaczył.