Chiny: Wiesz o kimś z Wuhan? Donieś, dostaniesz nagrodę

Liczba osób, u których stwierdzono obecność wirusa, przekroczyła już w Chinach 2800. 81 osób zmarło. Wirus pojawił się też w innych miejscach świata - m.in. w USA, Australii, Japonii, Korei Południowej, Tajlandii i na Tajwanie, a także we Francji - w każdym z tych krajów dotyczył osób, które w ostatnim czasie odwiedziły Wuhan.

Teraz - jak informują lokalne media - władze chińskiego okręgu Zhengding uruchomiły dwie gorące linie, o których poinformowały na swoim profilu w serwisie społecznościowym Weibo. Mieszkańcy okręgu, którzy wiedzą o obecności w Zhengding osób z Wuhan, które nie zarejestrowały swojej obecności - mogą za pośrednictwem podanych numerów telefonów poinformować o tym władze. Nagroda za przekazanie takiej informacji wynosi 1000 juanów.

Co ciekawe inicjatywa ta - jak pisze Reuters - spotkała się z życzliwym przyjęciem internautów. "Jeśli sami o sobie nie informujecie, nie miejcie pretensji do innych, że to robią. Chcemy żyć" - napisał jeden z internautów.

Okręg Zhengding w prowincji Hebei jest znany w Chinach z tego, że w latach 1982-1985 obecny prezydent kraju, Xi Jinping, pracował w nim jako sekretarz lokalnego oddziału Komunistycznej Partii Chin.

Nowy wirus należy do tej samej rodziny wirusów co wirus wywołujący SARS - zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej. W wyniku epidemii SARS w latach 2002-2004 zmarły 774 osoby.