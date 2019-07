Myślała, że to nowotwór. Winny był tatuaż sprzed 15 lat

30-letnia Australijka udała się do lekarza z powiększonymi węzłami chłonnymi pod pachami. Po badaniu tomografem okazało się, że kobieta ma powiększone węzły chłonne także w klatce piersiowej niedaleko płuc. Na początku lekarze byli przekonani, że to chłoniak, jednak, aby to potwierdzić, zrobiono biopsję i pobrano wycinek do badania pod mikroskopem. Wyniki badań wykazały, że za zmiany odpowiedzialny był pigment z tatuażu, a nie choroba nowotworowa.

