Badanie: Umiarkowane picie alkoholu też nie jest zdrowe

Picie alkoholu wpływa na podwyższenie ciśnienia krwi i ryzyka udaru wprost proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu. Wcześniejsze sugestie że wypijanie 10-20 gram czystego alkoholu dziennie może chronić przed udarem są nieprawdziwe - wynika z badania w którym wykorzystano informacje na temat 160 tys. pełnoletnich mieszkańców Chin - informuje Reuters.

Z analizy wynikało, że osoby, które piły średnio 10-20 gram czystego alkoholu dziennie, były zagrożone udarem bardziej o 10 do 15 proc. od osób, które nie piły alkoholu.

W przypadku osób pijących ponad cztery jednostki alkoholu dziennie ryzyko udaru wzrastało o 35 proc.

- Główny przekaz jest taki, że - przynajmniej jeśli chodzi o udar, nie ma ochronnego efektu umiarkowanego picia - mówi prof. Zhengming Chen z Uniwersytetu w Oxfordzie, który był jednym z autorów badań.

- Dowody genetyczne wskazują, że efekt ochronny jest nieprawdziwy - dodaje.

WHO szacuje, że alkohol pije ok. 2,3 mld ludzi na świecie. Przeciętny konsument alkoholu wypija 33 gramy czystego alkoholu dziennie - to odpowiednik dwóch kieliszków wina, 750 ml piwa lub 80 ml wódki.

Badanie, którego wyniki opisano w magazynie "The Lancet", opierało się na analizie genetycznej 160 tys. Chińczyków. Wielu Chińczyków genetycznie ma ograniczoną tolerancję jeśli chodzi o spożywanie alkoholu - pisze Reuters.