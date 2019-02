Meżczyźni, którzy palą „trawkę”, mają więcej plemników w spermie

Naukowcy przeanalizowali 1143 próbki nasienia pochodzące od 662 mężczyzn, którzy wraz z partnerkami uczęszczali do klinik płodności. Z kwestionariuszy wynikało, że ponad połowa badanych (55 proc.) w jakimś okresie życia paliła marihuanę; 44 proc. w przeszłości, a 11 proc. ostatnio.



Okazało się, że u badanych, którzy deklarowali korzystanie z „trawki”, zanotowano średnio 62,7 mln plemników na mililitr ejakulatu, a u tych stroniących od takich rozrywek – 45,4 mln na mililitr. Co więcej, jedynie 5 proc. z mężczyzn palących marihuanę zanotowało wynik poniżej 15 mln na mililitr (czyli poniżej normy WHO), podczas gdy u tych, którzy nigdy nie sięgnęli po „skręta”, ten odsetek wyniósł 12 proc.

„Te zaskakujące wyniki są dowodem na to, jak mało wiemy na temat efektów korzystania z marihuany na zdrowie reprodukcyjne, a nawet szerzej, czyli ogólnie na zdrowie człowieka” – powiedział dr Jorge Chavarro z Harvard T.H. Chan School of Public Health w Bostonie.

Badacze zastrzegają, że – ponieważ badanie prowadzono wśród klientów klinik płodności – nie ma pewności, czy wyniki można przełożyć na całą populację. „Poza tym nasze wyniki mogą odzwierciedlać fakt, że mężczyźni o wyższym poziomie testosteronu są po prostu bardziej skłonni do zachowań ryzykownych, w tym do palenia marihuany” – podkreśliła kierująca badaniami Feiby Nassan z Harvard Chan School.

