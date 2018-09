Zadymiony rozum

Zanieczyszczone powietrze obniża sprawność umysłową - alarmują naukowcy.

Od dawna wiadomo, że jeśli powietrze, którym oddychamy, nie jest wystarczająco czyste, wywołuje to choroby płuc, górnych dróg oddechowych, serca. Ale nie tylko, najnowsze badania wskazują, że cierpi z tego powodu także mózg. Zjawisko to opisuje artykuł w najnowszym numerze amerykańskiego pisma PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences. Zespołem naukowców z Uniwersytetu w Pekinie kierował Dr Xin Zhang.

Dym, kurz, pył

W ramach projektu China Family Panel Studies w testach wzięło udział 20 000 osób z różnych regionów Chin. Program realizowano przez cztery lata. Naukowcy porównywali wyniki uzyskanych rezultatów z zawartością dwutlenku azotu i siarki w powietrzu a także pyłów PM 10, którymi na co dzień oddychali uczestnicy.

Okazało się, że zanieczyszczone powietrze wywołuje "znaczny spadek sprawności umysłowej". Tw takich złych warunkach dochodzi do "stresu tlenowego" - zapalenia różnych rejonów mózgu i zwyrodnienia neuronów. Co więcej, autorzy badania podkreślają, że zanieczyszczenie powietrza jest nie tylko jednym z elementów przyczyniających się do obniżenia poziomu inteligencji, ale wręcz głównym czynnikiem sprawczym tego ewenementu.

Dr Xin Zhang z Uniwersytetu w Pekinie, wraz z zespołem, odkrył, że wpływ zanieczyszczeń powietrza najbardziej upośledza inteligencję rodzin gorzej wykształconych. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza przez osoby z wykształceniem podstawowym wiąże się ze spadkiem zdolności wysławiania się po 44 roku życia, a u osób z wyższym wykształceniem po 65 roku życia. Autorzy badania twierdzą, że ich wnioski można odnieść do każdej lokalizacji, w której występuje stały wysoki poziom zanieczyszczeń.

Inteligencja w dół

Spadek zdolności poznawczych stanowi czynnik ryzyka dla chorób psychicznych, miedzy innymi demencji. Ludzie biedni oraz mniejszości etniczne przez dłuższy czas stykają się z zanieczyszczeniami, z czego badacze wyciągają wniosek, że różnice we wskaźniku IQ (iloraz inteligencji) w większym stopniu wynika z czynników środowiskowych niż genetycznych. Świadczy o tym fakt, że ludzie, którzy przez większa część życia pracowali na zewnątrz, pod gołym niebem, w zanieczyszczonym powietrzu, w smogu, doznają znaczącego osłabienia funkcji poznawczych, na tyle duże, że odpowiada to utracie kilku lat edukacji.

Podobne wyniki, już wcześniej, uzyskali naukowcy brytyjscy z Uniwersytety w Leicester. Odkryli, że w tkance mózgowej cierpiących na Alzheimera znajduje się dużo drobin występujących w zapylonym powietrzu. Przebadali 37 osób w wieku od 3 do 92 lat, z dwóch miast o dużej emisji spalin (Manchesteru w Wielkiej Brytanii oraz stolica Meksyku). Na tej podstawie ustalili, że w mózgach wszystkich badanych znajdują się cząsteczki magnetytu, bynajmniej nie w śladowych ilościach.Cząsteczki te różnią się pod względem budowy, przybierają okrągłe bądź kanciaste kształty. Kuliste cząsteczki zawdzięczają swój kształt wysokim temperaturom, które mogą towarzyszyć spalaniu. W mózgach badanych osób zaobserwowano również platynę, która niezwykle rzadko znajduje się naturalnie w ciele człowieka, za to bardzo często jest pozostałością spalin samochodowych.

Sprzymierzeńcy alzheimera

Biorąc pod uwagę te fakty, brytyjscy naukowcy przypuszczają, że spore ilości cząsteczek magnetytu również pochodzą z zanieczyszczonego powietrza. Działanie takich cząsteczek jest toksyczne, prowadzi do zwiększonej produkcji wolnych rodników i do zmian neurodegeneracyjnych mózgu związanych z chorobą Alzheimera.

Już wcześniejsze badania wykazywały obecność podobnych cząsteczek w blaszkach amyloidowych występujących w mózgu pacjentów cierpiących na alzheimera. Zwiększona ilość magnetytu pogarsza ich stan zdrowia.