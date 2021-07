Jan Strzeżek: W obecnym kształcie ustawa lex TVN jest nie do przyjęcia

Nie czas na podwyżkę podatków dla przedsiębiorców – uważa Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia.

Nie w tym kształcie. Ta ustawa jest dla nas nie do przyjęcia. Porozumienie przedstawiło poprawki do ustawy lex TVN. Chcemy, by nasze kraje sojusznicze z OECD były wyłączone z grona państw, które nie mogą prowadzić działalności medialnej w Polsce. W ten sposób Kanada, Australia i USA mogłyby mieć swoje media w naszym kraju, a te media, które już są w tej chwili w Polsce, mogłyby się czuć absolutnie bezpiecznie. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, to Porozumienie nie poprze tej ustawy. Chcemy, by wszystkie media funkcjonowały w kraju niezależnie od tego, czy je lubimy czy nie. Wychodzimy z założenia, że blokowanie działania którejkolwiek ze stacji jest złe i nie mieści się w wizji wolnego kraju.

Dlaczego KRRiT od kilkunastu miesięcy zwleka z przedłużeniem koncesji TVN24?

Niektórzy nie lubią TVN, ale nie chodzi o to, by stacje telewizyjne były kibicami i by politycy byli menadżerami, którzy dowolnie wyrzucają stacje telewizyjne i radiowe z boiska. Nie można zabronić nikomu nadawania. Nie chciałbym żyć w Polsce, w której jest tylko jedna narracja – to już było i się nie sprawdziło, w drugiej połowie XX wieku.

Teresa Bochwic, wiceszefowa KRRiT, mówiła, że niewykluczone jest, że aby dalej nadawać, stacja będzie musiała przenieść program na TVN24 BiS.

To jest fatalne rozwiązanie. Wszyscy wiemy, jakie są zasięgi tzw. dużego TVN, a jakie są zasięgi TVN BiS. Nie chodzi o to, by znaleźć jakieś inne, awaryjne drzwi do tego, aby zablokować normalne działanie TVN. Abstrakcyjna jest dyskusja o tym, że będziemy ustalać, które z funkcjonujących mediów mogą działać, a które nie. Jeśli dalej będziemy iść tą drogą, to pewnego dnia znajdzie się ktoś, kto uzna, że należy wprowadzić ustawę lex Nizinkiewicz, która zabroni funkcjonować w polskich mediach panu redaktorowi, co byłoby abstrakcyjne i głupie.

Jak Porozumienie ocenia propozycje dla przedsiębiorców zawarte w Polskim Ładzie?

Kierunkowe zmiany, takie jak np. wyższa kwota od podatku czy wyższy drugi próg podatkowy, to są rzeczy żywcem wzięte z programu Porozumienia. Są rzeczy, z którymi polemizujemy i będziemy chcieli je jeszcze przedyskutować z naszymi koalicjantami. To nie jest czas na radykalną podwyżkę podatków dla klasy średniej i dla polskich przedsiębiorców – wciąż walczymy z pandemią. To jest czas na to, by luzować podatki i dokładać ulgi, a nie zabierać pieniądze polskim obywatelom. Mam wrażenie, że uda nam się przekonać naszych partnerów do tego, by spojrzeć bardziej liberalnie na gospodarkę.

Czy rząd robi wszystko, by zachęcać Polaków do szczepień?

Akcja wyszczepiania udała się nieźle. W listopadzie 2020 roku zaledwie co drugi Polak deklarował, że chce się zaszczepić. Mieliśmy wtedy spory problem z wariatami antyszczepionkowymi. Powinniśmy pomyśleć nad zastosowaniem wariantu francuskiego. Widzimy, co dzieje się w Polsce, jak mała, radykalna i agresywna – nie tyko w social mediach – grupa terroryzuje zaszczepioną większość. Wszyscy widzieli, co się stało w Grodzisku Mazowieckim. Atak na ludzi, którzy szerzą dobro i pomagają w pozbyciu się koronawirusa, to głupota pomieszana z bandytyzmem. Z tym trzeba walczyć. Liczę, że w wypadku tego, co stało się w Grodzisku Mazowieckim, policja i prokuratura będą skuteczne. Pobłażliwe traktowanie tego typu zachowań ośmieli innych wariatów.