Sondaż: Telewizja Kurskiego źle wypełnia misję

Telewizja publiczna nie powinna dostawać tak hojnego prezentu od prezydenta – uważa zdecydowana większość badanych.

Czy media publiczne (TVP i Polskie Radio) powinny otrzymywać z budżetu państwa rekompensatę za niezapłacony przez obywateli abonament? – zapytał IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej". Poniżej dalsza część artykułu

Odpowiedź respondentów jest zdecydowana i mało korzystna dla odchodzącego prezesa TVP Jacka Kurskiego i tych, którzy zajmują się mediami w obozie rządzącym. 26,4 proc. badanych „zdecydowanie" lub „raczej" opowiada się za rekompensatą. Prawie połowa (48,5 proc.) jest temu „zdecydowanie przeciwna", a 13,1 proc. – „raczej". To oznacza, że na „nie" jest 61,6 proc. pytanych przez IBRiS. Przeczytaj komentarz: Nowego otwarcia w TVP nie będzie

A to z kolei musi oznaczać, że pomysł na finansowanie mediów z budżetu, a szczególnie TVP prowadzonej przez prezesa Jacka Kurskiego, nie znajduje uznania nawet w sporym fragmencie elektoratu PiS. Potwierdzają to liczby z sondażu. 34 proc. wyborców PiS z ostatnich wyborów jest przeciwnych „rekompensacie". Co więcej, nawet 37 proc. widzów „Wiadomości" w TVP jest tego zdania i aż 47 proc. korzystających z kanału informacyjnego TVP Info.

A czy swoim podpisem pod ustawą zadowolił swoich zwolenników prezydent Andrzej Duda? 37 proc. osób deklarujących, że chciałoby na niego zagłosować w maju, sprzeciwia się wypłacie dla mediów publicznych. Trzeba podkreślić, że dotyczy to elektoratu już przekonanego, jasno deklarującego swoje polityczne preferencje, a przecież obecny prezydent, przy notowaniach, jakie ma, musi znaleźć nowych wyborców, którzy poprą go w II turze – jeśli chce ją wygrać i pozostać na stanowisku.

Dlaczego respondenci tak surowo podchodzą do kwestii tzw. rekompensaty? IBRiS zapytał w kolejnym pytaniu o to, czy TVP właściwie wypełnia misję publiczną. 33,3 proc. badanych uznało, że „zdecydowanie tak" (ponad 9 proc.) lub „raczej tak" (24 proc.). Natomiast 51,6 proc., że „zdecydowanie" lub „raczej nie". Aż 15 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 20 proc. widzów „Wiadomości" i aż 35 proc. widzów TVP Info krytycznie ocenia realizowanie misji przez publiczną telewizję.

Co ciekawe, duża grupa badanych w grupie osób najbardziej zainteresowanych polityką i śledzących uważnie wydarzenia nie wie, co myśleć o wykonywaniu misji przez TVP – to aż 26 proc. Być może wynika to z faktu, że jednocześnie w grupie „zainteresowanej" zaledwie 18 proc. pozytywnie wyraża się o realizowaniu misji. To znaczy, że znaczna część elektoratu PiS jest w tej kwestii zdezorientowana i niepewna, jak oceniać działanie mediów publicznych.