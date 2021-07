TVP promowała serwis Lasów Państwowych. "Turystka Anna" pracownicą LP

Wyemitowany materiał dotyczył serwisu Lasów Państwowych "Czas w Las"

- Jedną z trzech funkcji lasów jest udostępnianie ich społeczeństwu. Nowa odsłona naszego serwisu turystycznego jest realizacją tej funkcji. Chcemy ułatwić Polakom - zamkniętym z powodu pandemii przez wiele miesięcy w domach - wyrwanie się z pełnych betonu, hałasu i smogu miast, by mogli odpocząć w bliskości przyrody korzystając z infrastruktury turystycznej, którą dla nich tworzymy - tłumaczy p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica.

W TVP3 Białystok pojawił się materiał na ten temat, w którym wypowiadała się kobieta podpisana jako "turystyka Anna". - Chciałabym poznać ścieżki dydaktyczne. Zobaczyć, co ma do zaoferowania nadleśnictwo, czego mogę się przy okazji po drodze nauczyć, co mijam po drodze, co oferuje mi ten las - mówiła.

Internauci zauważyli, że kobieta jest pracownicą zespołu ds. promocji i mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Z Anną Poskrobsko rozmawiała na ten temat Gazeta.pl. Przyznała, ze "mogło się to wydawać trochę dziwne". Jednocześnie poinformowała, że do nagrywania materiału doszło poza godzinami jej pracy, a głos zabrała jako osoba prywatna.