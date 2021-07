Derek Chollet: Biden osobiście śledzi sprawę TVN

Derek Chollet: Nie chcę spekulować, jak to się tu rozwinie. Mogę tylko powiedzieć, jakie przesłanie przekazałem polskim przyjaciołom: to jest priorytet dla Ameryki!

Jesteśmy przekonani, że licencja dla TVN, TVN 24 powinna zostać odnowiona. Nie tylko dlatego, że mówimy o amerykańskiej firmie, ale także dlatego, że to dotyczy istoty naszych wartości. Prezydent Biden wielokrotnie podkreślał, że w jego odczuciu wśród wyzwań, przed jakimi stajemy, najważniejszym jest starcie demokracji z narastającym autorytaryzmem. Przyszłość fundamentalnych wolności to jądro polsko-amerykańskiego sojuszu. Demokracja ożywia nasze partnerstwo, a jej fundamentem jest wolność prasy. Wiemy, że nie jest to łatwe, to poważne wyzwanie.

Wszyscy widzieliśmy w ostatnich latach, że Stany też mają tu wiele problemów. Staramy się je jednak przełamać. Kiedy więc debatujemy o tym z naszymi bliskimi przyjaciółmi, robimy to z wielką pokorą, empatią. Przyznając, że to niełatwe. Bo nie jesteśmy doskonali. Ale mimo wszystko jako przyjaciele musimy o tym mówić otwarcie i konstruktywnie.