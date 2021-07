Były współpracownik prezydenta Dudy do Polska Press

Marcin Kędryna wraz z końcem ubiegłego roku zakończył pracę w Kancelarii Prezydenta. - W życiu nie pracowałem w jednym miejscu tak długo, po prostu przyszła już na to pora. Nie mam nic specjalnego do powiedzenia na ten temat - tłumaczył w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Z prezydentem Andrzejem Dudą łączą go relacje przyjacielskie. Służył radą przyszłemu prezydentowi od czasu, gdy ten w 2006 roku trafił do Warszawy (Duda został wówczas podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę).

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego – Kędryna został jednym z asystentów ówczesnego europosła. A w lutym 2015 roku Duda, już jako kandydat na prezydenta, zaproponował Marcinowi Kędrynie, by przyjechał do siedziby PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie i zobaczył, czy nie mógłby pomóc przy nabierającej tempa kampanii. I tak Kędryna znalazł się nagle w samym sercu maszerującego po władzę Prawa i Sprawiedliwości. Cała sylwetka w "Plusie Minusie".