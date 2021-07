Projekt Puszcza.tv. Na co wydano publiczne środki?

Portal przekazał, że z otrzymanych dokumentów wynika, iż do listopada 2020 r. wydatki na Puszcza.tv wyniosły prawie 4 mln zł, a prawie 95 proc. tej kwoty stanowiły publiczne środki z NFOŚ.

Konkret24 uzyskał z NFOŚ aneksy do umowy - w podpisanym 22 marca 2021 r. kwota zmalała do 5,8 mln zł, a dotacja - do 5,5 mln zł.

Portal Konkret24 wystąpił do NFOŚ o "wszystkie dostępne obecnie dokumenty potwierdzające realizację działań fundacji w ramach projektu Puszcza.tv". "Otrzymaliśmy ponad 700 stron dokumentów - zestawienia faktur i kosztów obejmują okres od marca 2018 do końca listopada 2020 roku" - czytamy.

Internetowy projekt Puszcza.tv miał zakończyć się w lutym, został przedłużony do 30 czerwca. Do 31 lipca Fundacja Niezależne Media powinna przedstawić Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska dokumenty potwierdzające wykonanie i rozliczenie projektu.

Według portalu, faktur za baner było więcej, a od sierpnia 2018 r. do czerwca 2020 r. fundacja co miesiąc płaciła za niego 34 tys. zł (w jednym miesiącu mniej: 28,5 tys. zł).

"Najwyższa kwota w zestawieniu kosztów jest w pozycji opisywanej raz jako »baner reklamowy na portalu niezalezna.pl«, innym razem jako »stałe okno na portalu« - podał Konkret24. Portal wyjaśnił, że chodzi o baner, który był wyświetlany na stronie głównej niezalezna.pl, zawierający odnośniki do nagrania (później nagrań) obrazu kamer z Puszczy Białowieskiej, a w 2020 r. także link do portalu Puszcza.tv.

Na co wydano pieniądze? "Dostaliśmy faktury, rachunki, zestawienia kosztów dokumentujących postęp przedsięwzięcia, raporty z działań, kopie artykułów prasowych" - czytamy na Konkret24.

Konkret24 podał, że drugim największym wydatkiem związanym z Puszcza.tv były kampanie promocyjne w internecie (560 tys. zł, trzy faktury wystawione przez firmę Impressarium, która według KRS jest wspólnikiem Agencji Informacyjnej, której przedstawiciel jest często zapraszany do TVP). Z raportu o działaniach Impressarium wynika, że m.in. promujące portal Puszcza.tv artykuły sponsorowane ukazały się m.in. w "Gazecie Polskiej", "Gazecie Polskiej Codziennie" oraz na portalach tych tytułów.

"Wydawcą tego pierwszego tytułu jest Niezależne Wydawnictwo Polskie (prezesem jest Tomasz Sakiewicz), a drugiego - spółka Forum, którą założył Tomasz Sakiewicz" - pisze Konkret24.

W tekście czytamy, że trzecim pod względem wielkości wydatkiem FNM były honoraria dla autorów tekstów (323 tys. zł).

Z danych Konkret24 wynika też, że fundacja kupiła m.in. sprzęt elektroniczny (w tym kamery), fotopułapki i sprzęt fotograficzny oraz sprzęt biurowy.

Na stronie Puszcza.tv dostępne są m.in. przekazy z pięciu kamer z Puszczy Białowieskiej oraz zdjęcia i teksty dotyczące białowieskiej fauny i flory.

W serwisie YouTube konto "Portal Puszcza TV" subskrybuje obecnie 880 osób. Najbardziej popularny materiał ("Wilcza rodzina") ma 21 tys. wyświetleń.

Jak czytamy w Konkret24, według umowy ze stycznia 2018 roku w ramach projektu Puszcza.tv miał powstać "1 portal multimedialny z 20 mln odsłonami, 240 tekstami i 300-400 zdjęciami miesięcznie".

Według raportu NIK "Wykonanie w 2018 roku planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", do 2021 r. zasięg projektu Puszcza.tv miał wynieść ponad 20 mln osób. "Jakkolwiek beneficjent 26 lutego 2019 r. poinformował, że liczba odwiedzin na portalu puszcza.tv wynosi 186 000, a na YouTube ok. 61 500 odsłon, to dane obserwowane przez kontrolujących w dniu 19 marca 2019 r. nie potwierdzały tych wartości" - podał NIK.

W aneksie z 30 czerwca 2021 r., obniżono liczbę odsłon portalu do 0,5 mln, średnią miesięczną liczbę tekstów do 60, zaś zdjęć - do 80.

Konkret24 zaznaczył, że w trakcie pracy nad materiałem wysłał pytania do Fundacji Niezależne Media, ale nie otrzymał odpowiedzi".