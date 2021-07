Culture.pl ma 20 lat

Culture.pl to codziennie aktualizowany serwis, informujący o najciekawszych wydarzeniach, związanych z polską kulturą na całym świecie. Po raz pierwszy portal ukazał się online w lipcu 2001 roku. Zainicjowany został przez utworzony rok wcześniej Instytut Adama Mickiewicza. W 2004 roku portal zyskał drugą, angielską wersję językową. Obecnie poza polskim angielskim dostępny jest w językach: ukraińskim, rosyjskim, chińskim, koreańskim i japońskim.



Liczba czytelników Culture.pl stale rośnie. W 2020 roku portal odwiedziło 8,6 mln użytkowników, a w pierwszej połowie 2021 r. było ich już 5,5 mln. Łączna liczba odsłon w I półroczu wyniosła prawie 9,5 mln.

Niemal połowa użytkowników odwiedza Culture.pl z zagranicy i wybiera obcojęzyczne wersje językowe. W 2020 roku wśród użytkowników z zagranicy największą grupę stanowili internauci z USA (965 tysięcy), Rosji (572 tysiące) i Ukrainy (508 tysięcy).

- Culture.pl staranne i konsekwentne buduje internetową bazę wiedzy o współczesnej polskiej kulturze w kraju i za granicą. To często jedno z pierwszych miejsc, w których zagraniczny internauta spotyka się z Polską i jej kulturą. Naszym celem jest zatrzymanie go na dłużej i zainteresowanie. Dlatego tak ważne jest, aby treści nie tylko odpowiadały na stawiane przez niego pytania, ale też były atrakcyjne, przyciągały i intrygowały – mówi Barbara Krzeska, zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza.

Dziś portal zawiera ponad 51 tysięcy artykułów, biogramów, opisów dzieł i instytucji, wydarzeń. Ma także liczne galerie zdjęć oraz filmy. Dużą popularnością cieszą się przewodniki multimedialne z cyklu „A Foreigner’s Guide to Polish Culture” poświęcone kinu, muzyce elektronicznej, fotografii oraz polskiemu alfabetowi, oraz „Where’s Poland?” – przewodnik po historii Polski pod zaborami.

Słuchaczy przyciągają cykle anglojęzycznych podcastów, m.in. „Stories From The Eastern West” zawierające mało znane opowieści ze Środkowej i Wschodniej Europy, „Unseen Soundwalks: Warsaw Rising ’44” opowiadający o powstańczej Warszawie oraz „Rebel Spirits. The Story of Polish Jazz”, którego premiera miała miejsce w czerwcu 2021 roku.

Podcasty dostępne są na portalu Culture.pl i w najważniejszych serwisach streamingowych o światowym zasięgu. Portal ma własne kanały na Vimeo i YouTube i jest obecny na Facebooku, Twitterze i Pinterest.