Dyrektor Telewizji Republika siedział za produkcję narkotyków

W 2004 roku Newelicz, jako "Chemik z Krakowa", produkował ze słomy makowej polską heroinę, za co został aresztowany i skazany. Po wyjściu z więzienia wrócił do niego ponownie - sąd odwiesił mu karę za napaść na policjanta.

Zdaniem Pawła Lisiewicza, autora "Wywiadu z chuliganem", przedstawiającym postać nowego dyrektora, Newelicz jest dziś osobą niekaraną. - Koniec tych kar, winy odrobił jak mało kto - uważa Lisiewicz.

Zatrudnienie Newelicza jako dyrektora programowego Telewizji Republika z oburzeniem przyjęli jego znajomi z czasów działalności antykomunistycznej. Paweł Sabuda, również były opozycjonista, uważa, że przerażający jest fakt, iż ktoś uznał Newelicza za osobę "właściwą do kształtowania przekazu dla społeczeństwa", bez względu na zasięg telewizji, w której pracuje.

Sabuda podkreśla, że zatarty według prawa wyrok Newelicza to nie wyrok za kradzież roweru spod sklepu, ale za produkcję twardych narkotyków, które zabiły lub zrujnowały życie wielu ludzi. - . Przeraża mnie u Witka brak hamulców, refleksji, że czegoś mu nie wolno. Po tym, co robił, nie wolno mu się angażować w życie publiczne - uważa Sabuda.

Inny były działacz, Maciej Gawlikowski, przyznaje, że noga może się powinąć każdemu, błędy należy wybaczać i dać drugą szansę, ale jego osoby, które podsuwały młodzieży twarde narkotyki, są współwinne śmierci i nie maja moralnego prawa uczestniczyć w życiu publicznym.

- Niech uczciwie żyją po wyrokach, ale z dala od świecznika - mówi Gawlikowski.

Sam Newelicz w rozmowie z krakowską "Wyborczą", pytany, czy uważa się za właściwą osobę na stanowisku dyrektora programowego Telewizji Republika, odpowiada, że kwalifikują go do tego doświadczenia 53 lat życia, ale szczególnie "refleksje i postanowienia" ostatnich 17. Uważa, że to, co robił, było sk*****wem i być może powinien za to pokutować do końca życia, ale obecnie stara się żyć "po bożemu".