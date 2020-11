Gremi Media z ofertą prenumeraty „Rzeczpospolitej” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i rynku

Jak co roku, nie zabraknie pogłębionych, opiniotwórczych treści z zakresu prawa, ekonomii i biznesu. To właśnie skondensowana wiedza, którą każdego dnia dostarcza stuletni dziennik, jest niezbędna profesjonalistom. Za jej fachową odsłonę, świat prawników, biznesmenów, polityków i samorządowców, ceni „Rzeczpospolitą” najbardziej.

Coraz więcej firm korzystających z prenumeraty papierowej „Rzeczpospolitej” podejmuje decyzję o zmianie trybu pracy na zdalny. Podczas gdy pracownicy są rozlokowani poza siedzibą firmy, priorytetem dla Gremi Media jest zapewnienie wszystkim dostępu do pełnej oferty.

- Ci, którzy do tej pory korzystali z prenumeraty w świecie offline, mają możliwość płynnie przejść w wersję online. Osoby korzystające z narzędzi „Rzeczpospolitej”, mogą mieć do nich dostęp z każdego miejsca za pośrednictwem komputera, smartfona czy tabletu z dostępem do Internetu. Wystarczy rejestracja prenumeraty na stronie prenumerata.rp.pl - mówi Cezary Piernikowski, dyrektor marketingu Gremi Media.

Prezentacji oferty towarzyszy kampania realizowana pod hasłem „O tym, co ważne w biznesie, finansach, prawie”. Drugi, produktowy etap, to informacje na temat korzyści związanych z zakupem prenumeraty.

Działania marketingowe obejmują m.in. kampanię w mediach własnych („Rzeczpospolita”, „Parkiet”), radio (RMF FM, Radio Zet), VOD (Player) na portalu Interia.pl oraz nośnikach outdoorowych (Cityboard). Za koncepcję kreatywną, realizację oraz zakup i planowanie mediów odpowiada dział marketingu Gremi Media.