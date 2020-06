Marek Niedźwiecki przerywa milczenie

Informuje też, jak dziś spędza czas, miesiąc po aferze z Trójką. - Na razie robię sobie ucieczki. Najpierw był las, teraz góry. Ulubione... Kilka dni w Jakuszycach, kilka w Karpnikach. Plus okolice.. 9 czerwca odwiedziłem Schronisko Samotnia. Który raz? Chyba tylko trzeci - informuje.

Dalej przywiązuje ważne dla niego w tym kontekście piosenki, m.in. "Mimo wszystko" (z fragmentem "powrotów nie będzie") Hey, a także przeprosin, których musi domagać się sądownie. - Elton John i Bernie Taupin już w 1976 roku to wymyślili. "Przepraszam, to może być najtrudniejsze słowo". Ja przepraszam Halinkę i Bartka, bo "Bogu ducha winni" zostali wplątani w ten nonsens. A teraz muszę uwierzyć w życie pozaradiowe... - komentuje cytowany przez Onet .

- Czy można zburzyć coś, co dawało radość tak wielu Słuchaczom przez wiele lat w jeden dzień? Teraz już wiem, że tak... Najpierw zadziałała "piramida strachu", a potem "piramida głupoty". Ukryć notowanie, żeby prezes się nie dowiedział co jest na pierwszym miejscu. Potem zamieszać tak, żeby winni byli Prezenter i Asystenci. I trzydzieści osiem lat roboty poszło... - pisze.

Niedźwiecki nawiązuje do sprawy w swoim najnowszym wpisie na blogu, zatytułowanym "Samotnia".

Marek Niedźwiecki nie doczekał się przeprosin od władz Polskiego Radia za oskarżenia o manipulowanie wynikami Listy Przebojów Trójki. Ostatnio w jego sprawie apelowali redakcyjni koledzy i koleżanki, pisząc list otwarty do prezeski PR, Agnieszki Kamińskiej, która wciąż pozostaje na stanowisku.

Do jego słów odnosi się Piotr Stelmach, podkreślając, że doskonale rozumie powody, dla których Niedźwiecki nie chce wrócić do pracy w Trójce.

- Rozumiem znaczenie każdego słowa i zdania, które zamieścił w tym wpisie. Obiecałem sobie, że nie będę Go w tej sprawie nękał. Jego, ale też ani Halinki, ani Bartka. Mogę / możemy Im tylko wysyłać sygnały, że WSZYSCY tu na Nich czekamy. A przede wszystkim staramy się dbać o to, by tych trzydzieści osiem lat roboty nigdzie nie poszło - puentuje.