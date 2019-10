"Wołyń zdradzony" Zychowicza wycofany z konkursu. Cenckiewicz: Cenzorzy przeminą

Faworyt konkursu wycofany

"Wołyń zdradzony" był faworytem do zdobycia tegorocznej nagrody im. Oskara Haleckiego w konkursie Książka Historyczna Roku. Regulamin konkursu stanowi, że najpierw jury dokonuje preselekcji, później członkowie gremium po zrecenzowaniu pozycji kwalifikują książki do konkursu, a następnie na wybrane książki głosują czytelnicy poprzez stronę internetową konkursu. Z dokumentów, do których dotarł Onet wynika, że książka Zychowicza co najmniej do wtorku była na pierwszym miejscu w konkursie z przewagą 400 głosów nad konkurencją.



Jak podał Onet, książka została jednak z konkursu wycofana. Według portalu, pierwsza próba wycofania miała zakończyć się fiaskiem. "We wtorek na posiedzeniu jury konkursu, przedstawiciele TVP mieli próbować nakłonić jury do wycofania książki. Wniosek jednak upadł. Dopiero po tej sytuacji podjęto decyzję, by książkę wycofać. Organizatorzy, odpowiedzialni za decyzję, powołują się na par. 7 pkt. 3 regulaminu konkursu, który mówi o tym, że książkę można wycofać, jeśli ta nie spełnia pozostałych w regulaminie warunków" - napisał Onet.



W rozmowie z portalem Piotr Zychowicz ocenił, że wycofanie jego książki z konkursu to "niebywały skandal i sytuacja bez precedensu". - Moja książka "Wołyń zdradzony", jak dowiedziałem się z przecieków, otrzymywała najwięcej głosów czytelników i prowadziła w konkursie. Nagle, okazuje się, że zwołano jakiś sąd kapturowy, przeprowadzono zakulisowe intrygi, by z podeptaniem regulaminu i przyzwoitości usunąć książkę z konkursu — powiedział autor.