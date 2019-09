Francja boi się Czecha

Dziennikarze nie mieli na to żadnego wpływu, a próby jakiegoś uregulowania tego zjawiska były i są w Berlinie, Paryżu czy Brukseli jednoznacznie uznawane za zamach na wolność mediów w Polsce.

Jednak gdy we Francji doszło do odwrócenia tej sytuacji – bo to inwestor z Europy Środkowej występuje w roli kupującego – postawa francuskich i, szerzej, zachodnich elit zmieniła się o 180 stopni.