Kruk: Kurski robi czasem paździerzową telewizję

- Nie chcę powiedzieć propagandowa, ale właśnie paździerzowa - powiedziała w telewizji Onetu Elżbieta Kruk, członek Rady Mediów Narodowych, oceniając TVP za rządów Jacka Kurskiego.

Kruk oceniła, że prezes TVP Jacek Kurski "powinien mieć wspomaganie", dlatego do zarządu TVP powołano Marzenę Paczuską, która miała być "wsparciem na część informacyjną" i Piotra Pałkę, odpowiedzialnego za "część rozrywkowo-kulturalną".

Ten drugi został zawieszony w prawach członka zarządu ze względu na proces, który dziewięć miesięcy temu wytoczył TVP. Kruk nie chciała komentować tej sprawy.

Poniżej dalsza część artykułu

- Nie chcę powiedzieć propagandowa, ale właśnie paździerzowa - powiedziała Kruk w programie Onet Opinie, oceniając pracę prezesa Kurskiego. Stwierdziła, że TVP prowadzona jest "nie do końca umiejętnie".

Kruk mówiła także o planach lubelskich radnych PiS, którzy przygotowali stanowisko "Lublin miastem wolny od ideologii LGBT" i będą próbowali wprowadzić je do porządku obrad rady miasta. Elżbieta Kruk startuje w wyborach do PE z pierwszego miejsca listy PiS właśnie w Lublinie.

- Chodzi o to, żeby nie było promocji ideologii - tłumaczyła posłanka. Skrytykowała podpisanie przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+. - Afirmacja, wprowadzenie do szkół, opieranie się na zasadach WHO to zagrożenia, których nie możemy lekceważyć - wyliczała. Zaznaczyła też, że podpisanie tego dokumentu jest "niezgodne z prawem i z konstytucją".