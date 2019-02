Magdalena Ogórek zaatakowana pod siedzibą TVP. Wezwania na komisariat

W związku z wczorajszą demonstracją przed siedzibą TVP Info i atakiem na Magdaleną Ogórek policja zabezpieczyła materiał dowodowy. Pierwsze osoby zostały wezwane na przesłuchanie.

W sobotę wieczorem przed siedzibą TVP Info doszło do demonstracji której uczestnicy próbowali uniemożliwić wyjazd spod siedziby telewizji Magdalenie Ogórek, dziennikarki TVP Info. Dziennikarka była lżona przez część uczestników demonstracji. Doszło do interwencji policji.

Policja poinformowała, że komenda policji w Śródmieściu prowadzi czynności w związku z wczorajszymi wydarzeniami. "Nie będzie przyzwolenia na zachowania tak ewidentnie łamiące zasady pokojowego protestu" - poinformowano.

"Policjanci użyli siły fizycznej w stosunku do osób kładących się i siadających na jezdni, które w ten sposób chciały uniemożliwić Magdalenie Ogórek odjazd autem. Osoby te stwarzały bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Zabezpieczane są nagrania z tego zdarzenia" - relacjonuje policja.

Obecnie funkcjonariusze ustalają i potwierdzają tożsamość osób, które swoim zachowaniem naruszały obowiązujący porządek prawny. Będą one wzywane do jednostek policji. W stosunku do osób, których zachowanie wyczerpywało znamiona czynu zabronionego wyciągane będą konsekwencje prawne.

Materiał dowodowy z tego wydarzenia zostanie przekazany prokuraturze. Na dziś wieczór zaplanowano pierwsze przesłuchania. "W stosunku do osób, które nie zgłoszą się na wezwanie podjęte będą dalsze kroki przewidziane prawem" - informuje policja.

Komendant Stołeczny Policji podkreślił, że działania policjantów takich w sytuacjach takich mają być stanowcze i zdecydowane.