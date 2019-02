Wiadomości TVP podały tożsamość uczestników demonstracji

W wieczornym wydaniu Wiadomości Telewizji Polskiej zamieszczono planszę z imionami i nazwiskami osób, które protestowały przed budynkiem TVP Info. "Takich metod nie może stosować telewizja, zwłaszcza publiczna" - uważa RPO Adam Bodnar.

W materiale Wiadomości TVP powrócono do zdarzenia z soboty, gdy uczestnicy demonstracji próbowali uniemożliwić dziennikarce Magdalenie Ogórek wyjazd spod budynku TVP Info.

Dziennikarka była lżona przez część uczestników demonstracji. Doszło do interwencji policji.

W materiale opublikowano zdjęcia oraz imiona i nazwiska uczestników demonstracji.

Dziennik Telewizyjny wymienił z imienia i nazwiska protestujących pod siedzibą TVP przeciwko pisowskiej propagandzie. Podali dane (nazwiska zamazałem - bo jakim prawem to podali w głównym wydaniu?), a także miejsce pracy jednej z protestującej. DNO @TVP, szczujecie. pic.twitter.com/Dpvfwk7VWG — Andrzej Szaja ???????? (@AndrzejSzaja) 4 lutego 2019

Materiał skomentował Rzecznik Prawo Obywatelskich. "Jeżeli nie może tego robić nawet policja (chyba, że są wydane listy gończe), to tym bardziej takich metod nie może stosować telewizja, zwłaszcza publiczna" - napisał Adam Bodnar.

"To co zrobiły Wiadomości TVP ujawniając dane osobowe osób protestujących pod siedzibą telewizji to niesamowity skandal. Kurski i jego ekipa przekopują kolejne dna szamba! Nikt przyzwoity nie powinien chodzić do programów TVP dopóki tacy ludzie tam pracują!" - uważa Sławomir Neumann.

Na komentarz polityka PO odpowiedział Sebastian Kaleta. "To osoby powszechnie znane z licznych skandalicznych zachowań, aktywne w mediach,to nie są przypadkowe osoby. Kiedy w trakcie kampanii wyborczej apelowaliśmy do Was, byście powstrzymali rozbijanie spotkań przez takie osoby, milczeliście. Dzisiaj bronicie ataku na Magdalenę Ogórek" - napisał na Twitterze.



Poniżej dalsza część artykułu

Do sprawy odniósł się dyrektor TAI Jarosław Olechowski. "Jutro przeanalizujemy prawnie ten materiał który pokazały Wiadomości TVP i jeśli będą przesłanki to skierujemy sprawę do prokuratury. Osoby pokrzywdzone,których dane osobowe zostały opublikowane,mogą skorzystać z pomocy prawnej Biura Interwencji Obywatelskiej działającej przy PO" - zapowiedział Neumann.

"Pracownicy TVP też mogą skorzystać? Od kilku tygodni demonstranci obrażają, fotografują, nagrywają i publikują w Internecie wizerunki nie tylko prezenterów ale także np. pracowników biurowych i technicznych TAI. Ich można lżyć i zaszczuwać?" - odpowiedział Olechowski.

Pracownicy TVP też mogą skorzystać? Od kilku tygodni demonstranci obrażają, fotografują, nagrywają i publikują w Internecie wizerunki nie tylko prezenterów ale także np. pracowników biurowych i technicznych TAI. Ich można lżyć i zaszczuwać? https://t.co/qY1ucDrNk6 — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) 4 lutego 2019

"Nie ma czegoś takiego jak anonimowość złych ludzi publicznie atakujących innych i robiących rzeczy podłe. Dotyczy to zarówno osób typu Rybak, Międlar, jak i Klim, Podleśna czy Winiarski. Koniec z bezkarnością" - napisał szef portalu TVP Info Samuel Pereira.