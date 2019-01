Kukiełka stylizowana na Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w niedzielę, 13 stycznia, zagra po raz 27., była bohaterem czwartkowego programu "Minęła 20" w TVP Info. A dokładnie - antybohaterem. Marionetka, według koncepcji Barbary Pieli, ukazała Owsiaka jako poskładanego i nakręcanego przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Słowa, jakie wypowiada, to powtarzane w kółko "cześć, siema". Później karykatura Owsiaka pyta pakującą pieniądze do worka Gronkiewicz-Waltz: "co się z moimi pieniędzmi dzieje?". Całość zatytułowana została jako "Metoda »na siema«".