Oszuści finansowi w internecie biorą na przynętę znane osoby

Ziarno pada na podatny grunt, bo w obliczu niskiego oprocentowania lokat w bankach (realnie, czyli po uwzględnieniu inflacji, jest ujemne) , ograniczonej wielkości rynku nieruchomości i niewielkiej chęci do inwestycji na rynku kapitałowym, Polacy szukają innych sposobów na wyższe stopy zwrotu. I choć wciąż trzymają 511 mld zł w bankach na nisko oprocentowanych lub wcale nieoprocentowanych rachunkach bieżących, to część wartych łącznie 800 mld zł depozytów gospodarstw domowych trafia na ryzykowne inwestycje: kryptowaluty, condohotele czy wręcz typowe piramidy finansowe, bezprawnie przyciągające klientów za pomocą znanych twarzy. Oszuści wykorzystują nie tylko chęć wyższego zarobku, ale też niewiedzę klientów – z niedawnego badania Kantara wynika, że 43 proc. ankietowanych uważa, iż większy zysk nie musi wiązać się z wyższym ryzykiem.

Facebook też deklaruje, że poważnie podchodzi do reklam wprowadzających w błąd, które przedstawiają osoby publiczne. – Chociaż od dawna mamy mechanizmy do usuwania z Facebooka reklam, które naruszają nasze zasady, stale zwiększamy wysiłki i inwestycje, by walczyć z tym problemem. Zachęcamy do zgłaszania takich treści poprzez kliknięcie trzech kropek w prawym górnym rogu reklamy – zaznacza biuro prasowe Facebooka.