Najlepiej zarabiające aktorki w Hollywood. Numer jeden to wciąż Scarlett Johansson

W tegorocznym rankingu nie znalazły się m.in. Angelina Jolie, która w zeszłym roku zajęła drugie miejsce (28 milionów dolarów), a do pierwszej 10. nie trafiły m.in. Mila Kunis, Julia Roberts, Cate Blanchett, Melissa McCarthy czy Gal Gadot.

Zarobki aktorek są wciąż niższe niż to co dostają ich koledzy. Gdyby "Forbes" nie podzielił listy ze względu na płeć to Scarlett Johansson zajęłaby dopiero siódme miejsce po Bradley'u Cooperze i Adamie Sandlerze. A w pierwszej dziesiątce znalazłaby się tylko jeszcze jedna aktorka - Sofia Vergara.