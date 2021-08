CNN zwalnia pracowników, bo przyszli do pracy niezaszczepieni Biura CNN w Atlancie Bloomberg

CNN zwalniała trzech pracowników za przyjście do pracy bez wymaganych szczepień przeciwko Covid-19. W specjalnym komunikacie prezes Jeff Zucker zapowiedział "politykę zerowej tolerancji" w odniesieniu do osób, które przychodzą do biura mimo braku aktualnego szczepienia.